El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Meaño se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían acompañar a los residentes durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán constantes a lo largo del día, rondando los 9 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa, que oscilará entre el 94% y el 98%, generará una sensación térmica más baja de lo que el termómetro indica. Por lo tanto, se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 6 km/h, aumentando en momentos puntuales hasta alcanzar rachas de hasta 15 km/h. A medida que avance el día, el viento podría cambiar de dirección hacia el sureste, con rachas que podrían llegar a los 17 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en la región. Esto podría generar un ambiente más inestable, especialmente en la tarde, cuando las condiciones son más propensas a cambios bruscos. Los habitantes de Meaño deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para cualquier eventualidad.

A lo largo del día, las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a los 0.4 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. Aunque las precipitaciones no serán intensas, la acumulación de agua puede generar charcos y resbalones en las calles, por lo que se recomienda precaución al conducir o caminar.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La combinación de temperaturas bajas, alta humedad y viento moderado hará que sea un día para disfrutar en casa, con actividades que se adapten a las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.