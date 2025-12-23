El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con intervalos de lluvia ligera, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 0.6 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el malestar por las bajas temperaturas y la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones inestables. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, aunque aún se mantendrá un 10% en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas, especialmente en las primeras horas del día, y que estén atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.