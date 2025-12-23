El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Marín se encuentra bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se espera que la precipitación acumulada alcance los 0.1 mm en las primeras horas de la mañana, aumentando a 0.3 mm hacia la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en 8 grados durante todo el día, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se prevé en torno al 98% hacia el final de la jornada. Este nivel de humedad, junto con la temperatura, puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Marín que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h. Esta brisa puede ser más notable en áreas abiertas y costeras, por lo que se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre. A medida que avance el día, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 6 km/h hacia la tarde.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

El orto se producirá a las 09:00, y el ocaso está previsto para las 18:06, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La escasa luz solar y las condiciones nubladas pueden contribuir a un ambiente sombrío, por lo que se recomienda aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, siempre que las condiciones lo permitan.

En resumen, Marín experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre el tiempo y tomen las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.