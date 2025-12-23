El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 5 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 9 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 40% entre las 7:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de tormentas aisladas, especialmente en las primeras horas del día. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las condiciones seguirán siendo inestables.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que bajará al 10% entre las 7:00 y la 1:00 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea reducida debido a la bruma y la posible lluvia, lo que podría afectar a los desplazamientos. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia el final del día. El cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia será baja, no se descartan algunas lloviznas. En resumen, un día fresco y húmedo espera a Lalín, con lluvias ligeras y un ambiente invernal que invitará a abrigarse bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.