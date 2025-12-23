El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Lalín se prepara para un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La precipitación esperada para hoy es de aproximadamente 0.7 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, es probable que se necesite un paraguas o un impermeable para evitar mojarse. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que refuerza la idea de que las lluvias, aunque escasas, son casi seguras. Además, se espera que la sensación térmica sea un poco más baja, alcanzando los 3 a 4 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento.

Hablando del viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que alcanzarán los 11 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir de casa.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas en la región. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:59 y el ocaso será a las 18:02, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será limitada, lo que puede contribuir a la sensación de frío y a la necesidad de mantener la calefacción en los hogares.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se caracteriza por un cielo cubierto, lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se decide salir, es fundamental estar preparado para la lluvia y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.