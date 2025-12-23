El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante esta franja horaria. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.8 mm en este periodo, aunque se espera que la intensidad de la lluvia sea leve.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con tormentas que podrían intensificarse. Entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 90%, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 98% en las primeras horas del día.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé una ligera disminución en la probabilidad de tormenta, que bajará al 55% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sureste a velocidades que alcanzarán los 19 km/h, podría generar rachas más intensas, especialmente en zonas expuestas.

A partir de las 19:00, la probabilidad de tormenta disminuirá aún más, situándose en un 10% hasta la medianoche. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar siendo una posibilidad, aunque en menor medida. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 9 grados , lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

Los habitantes de A Illa de Arousa deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. Es recomendable tomar precauciones si se planea salir, ya que las condiciones podrían volverse adversas rápidamente. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que será un día típico de invierno en la región, donde la vestimenta adecuada y la precaución son esenciales para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.