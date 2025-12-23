El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm. La probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la isla se enfrenten a un día húmedo.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, es típica para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará el 96% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad será un factor predominante, especialmente en las primeras horas del día, cuando se registrará un 100% de humedad relativa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que contribuirá a la sensación de pesadez en el aire.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 10 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día. En las horas posteriores, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre, especialmente durante las ráfagas más fuertes.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas. Los residentes deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas pueden desarrollarse rápidamente.

El amanecer se producirá a las 09:02, y el ocaso será a las 18:06, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. A medida que se acerque la noche, las temperaturas podrían descender ligeramente, pero se mantendrán en niveles similares a los de la jornada.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a los habitantes a prepararse adecuadamente para las condiciones climáticas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.