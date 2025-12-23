Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Guarda según los datos de la AEMET

El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un predominio de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 1 mm en los periodos más intensos, especialmente entre las 00:00 y las 04:00, cuando la probabilidad de lluvia alcanza el 100%.

A medida que avance el día, la situación meteorológica comenzará a cambiar. A partir de las 05:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos con lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia del viento.

El viento soplará predominantemente del norte y noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían llegar a los 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente en zonas abiertas y expuestas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a medida que se acerque la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de A Guarda que se vistan adecuadamente para enfrentar el día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica mejorará ligeramente, con cielos que podrían despejarse en algunos momentos, especialmente entre las 13:00 y las 17:00, cuando la probabilidad de lluvia se reduce a un 25%. Sin embargo, no se descartan nuevos intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde y noche.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para estar preparados y atentos a las condiciones cambiantes, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
  2. La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
  3. El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
  4. El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
  5. El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
  6. Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo
  7. Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
  8. Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»

El Senado lleva al Gobierno al Constitucional por no presentar los presupuestos de 2026

El Senado lleva al Gobierno al Constitucional por no presentar los presupuestos de 2026

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Tracking Pixel Contents