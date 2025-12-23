El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un predominio de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 1 mm en los periodos más intensos, especialmente entre las 00:00 y las 04:00, cuando la probabilidad de lluvia alcanza el 100%.

A medida que avance el día, la situación meteorológica comenzará a cambiar. A partir de las 05:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos con lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia del viento.

El viento soplará predominantemente del norte y noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían llegar a los 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente en zonas abiertas y expuestas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a medida que se acerque la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de A Guarda que se vistan adecuadamente para enfrentar el día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica mejorará ligeramente, con cielos que podrían despejarse en algunos momentos, especialmente entre las 13:00 y las 17:00, cuando la probabilidad de lluvia se reduce a un 25%. Sin embargo, no se descartan nuevos intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde y noche.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para estar preparados y atentos a las condiciones cambiantes, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.