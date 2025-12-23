El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de carácter ligero.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un promedio de 10 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 9 grados hacia la tarde. Esta baja temperatura, combinada con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las horas más críticas, creará un ambiente bastante húmedo y frío, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noroeste con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Esta variabilidad en la dirección y velocidad del viento podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 0.5 mm a 1 mm a lo largo del día, con un pico de 2 mm en el periodo más activo de la tormenta. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al transitar por las calles.

La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la combinación de lluvia y nubes bajas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de A Guarda tomen las precauciones necesarias si planean salir.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se caracteriza por un ambiente frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas ligeras. Se recomienda estar preparados para las condiciones invernales y mantenerse informados sobre cualquier cambio en la situación meteorológica a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.