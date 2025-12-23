El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa", lo que sugiere que es probable que se registren algunas precipitaciones ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mañana, con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura oscilará entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La humedad se mantendrá elevada, con valores que rondarán el 80% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con un total acumulado que podría rondar los 0.9 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm hacia el mediodía. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 85% de probabilidad en las primeras horas y un 55% entre las 7 y las 13 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 27 km/h. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, con velocidades que caerán a 5 km/h hacia la tarde y la noche.

En resumen, los habitantes de Gondomar deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden resultar incómodas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, así que se aconseja precaución en la conducción y en actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.