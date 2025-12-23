El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Gondomar se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, y se espera que la lluvia sea un factor constante, aunque no en grandes cantidades. Las precipitaciones acumuladas para el día se estiman en alrededor de 0.3 mm, lo que indica que, si bien la lluvia estará presente, no será suficiente para causar inconvenientes significativos.

La temperatura se mantendrá estable, rondando los 9 grados durante todo el día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 99% en las horas de la tarde, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que el termómetro indica. La humedad será especialmente notable, lo que podría generar una atmósfera algo pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 7 km/h, aumentando a 14 km/h en rachas más fuertes. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 25 km/h, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que refuerza la idea de que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene que salir. Además, existe un 70% de probabilidad de tormenta, aunque esto no necesariamente implica que se produzcan fenómenos severos, pero sí es un indicativo de que las condiciones atmosféricas serán inestables.

A medida que avance el día, el sol se ocultará a las 18:07, marcando el final de una jornada que, aunque gris y húmeda, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias. Los habitantes de Gondomar deben estar preparados para un día típico de invierno, donde la lluvia y el frío serán los protagonistas, pero sin grandes alteraciones en la rutina diaria.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.