El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, con mínimas de 3 grados por la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, con acumulaciones que no superarán los 1 a 9 mm.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la intensidad de las lluvias disminuya, con una probabilidad de tormenta que se mantendrá en un 15% hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la circulación en carretera.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y temperaturas que descenderán a los 4 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

En resumen, Forcarei experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y que estén atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.