El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El pronóstico meteorológico para Forcarei el 22 de diciembre de 2025 indica un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a moderadas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.8 mm en la mañana, aumentando a 2 mm durante el transcurso del día, especialmente en las horas centrales.
La temperatura se mantendrá constante en 5 grados durante todo el día, lo que indica un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y llegando al 100% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la percepción térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h, aumentando en algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h. Este viento suave puede proporcionar un ligero alivio, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío provocada por la combinación de la temperatura y la alta humedad.
A lo largo del día, se prevé que las condiciones de lluvia se mantengan, con intervalos de lluvia escasa en la mañana y lluvias más intensas en la tarde. La probabilidad de tormentas se sitúa en un 65%, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente.
El orto solar se producirá a las 09:00, mientras que el ocaso está previsto para las 18:04, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de la escasa luz solar y las condiciones meteorológicas adversas puede hacer que el día se sienta más oscuro y frío. Por lo tanto, se aconseja a los residentes de Forcarei que planifiquen sus actividades al aire libre con precaución y que estén preparados para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
