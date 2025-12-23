El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El pronóstico meteorológico para Forcarei el 22 de diciembre de 2025 indica un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a moderadas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.8 mm en la mañana, aumentando a 2 mm durante el transcurso del día, especialmente en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá constante en 5 grados durante todo el día, lo que indica un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y llegando al 100% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la percepción térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h, aumentando en algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h. Este viento suave puede proporcionar un ligero alivio, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío provocada por la combinación de la temperatura y la alta humedad.

A lo largo del día, se prevé que las condiciones de lluvia se mantengan, con intervalos de lluvia escasa en la mañana y lluvias más intensas en la tarde. La probabilidad de tormentas se sitúa en un 65%, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente.

El orto solar se producirá a las 09:00, mientras que el ocaso está previsto para las 18:04, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de la escasa luz solar y las condiciones meteorológicas adversas puede hacer que el día se sienta más oscuro y frío. Por lo tanto, se aconseja a los residentes de Forcarei que planifiquen sus actividades al aire libre con precaución y que estén preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.