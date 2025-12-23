Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 5 y 10 grados, con un leve descenso hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. En particular, se espera que las lluvias sean más frecuentes entre las 00:00 y las 07:00, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en este periodo. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas centrales de la jornada. Esto, combinado con la alta humedad, podría generar un ambiente bastante incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la niebla afecten la claridad del paisaje, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades que requieran una buena visibilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 4 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 10% de posibilidad en las horas nocturnas, aunque se espera que la actividad eléctrica sea mínima.

En resumen, A Estrada experimentará un día frío y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.

