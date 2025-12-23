El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, se espera que la cobertura del cielo sea total, lo que podría generar una sensación de frío y humedad en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La precipitación acumulada durante el día se estima en 0.1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, la probabilidad de que se produzcan es del 100%. Esto significa que es muy probable que los habitantes de A Estrada experimenten al menos algunas gotas de lluvia, por lo que llevar un paraguas o un impermeable podría ser una buena idea.

En cuanto a la sensación térmica, se prevé que se sitúe entre 4 y 5 grados , lo que puede hacer que la temperatura se sienta aún más fría, especialmente con la humedad en el ambiente. Es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede ser más baja en áreas expuestas al viento.

Hablando de viento, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán los 10 a 13 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 17 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas del día.

La salida del sol está programada para las 09:01, mientras que el ocaso se producirá a las 18:04, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de cielos nublados y temperaturas frescas puede hacer que la luz del día se sienta más tenue, por lo que es recomendable aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre.

En resumen, A Estrada experimentará un día frío y nublado, con lluvias ligeras y vientos moderados. Los residentes deben prepararse para un tiempo invernal, asegurándose de vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.