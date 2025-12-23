El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables y un ambiente húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que acentuará la sensación de frío.
A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% en las primeras horas. Se prevén acumulaciones de lluvia que podrían llegar a 1 mm en el periodo inicial, disminuyendo a 0.2 mm hacia el final de la mañana. Las condiciones de tormenta continuarán siendo relevantes, con un 90% de probabilidad de tormenta hasta las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.
Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de las tormentas disminuirá. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa comenzará a bajar, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 69% a las 4 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en este periodo.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección norte, manteniendo velocidades moderadas. La racha máxima de viento podría alcanzar los 20 km/h, lo que podría ser notable en áreas expuestas.
Al caer la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 6 grados . La probabilidad de lluvia se reducirá considerablemente, con un 15% de probabilidad de precipitación en las horas nocturnas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 93% hacia la medianoche.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo inestable en las primeras horas, con tormentas y lluvias, seguido de una tarde más tranquila pero aún fresca y húmeda. Los residentes deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un día de clima variable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»