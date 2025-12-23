El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se mantendrá cargada, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más activos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación térmica más fría y puede resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h, aunque se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 14 km/h. Este viento suave no será suficiente para dispersar las nubes, pero sí podría aportar un ligero alivio en momentos de mayor calor humano, especialmente en espacios cerrados.

A lo largo del día, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inestabilidad atmosférica podría provocar cambios repentinos en las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del tiempo.

El amanecer se producirá a las 09:01, y el ocaso será a las 18:04, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La escasa luz solar podría contribuir a una sensación de melancolía, típica del invierno, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o compartir con amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se presenta como un día nublado y fresco, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y un viento suave. Los residentes deben estar preparados para las condiciones invernales y aprovechar el tiempo en casa, mientras que aquellos que necesiten salir deben hacerlo con precaución y abrigados.

