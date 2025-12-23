El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados durante la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 94% durante gran parte del día. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 15 km/h en las horas más activas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, especialmente durante las tormentas, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, por lo que es aconsejable tener precaución si se planea estar al aire libre.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente entre las 7:00 y las 13:00, con un 40% de probabilidad de tormenta. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá a un 15% entre las 19:00 y la 1:00, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar ligeramente hacia la noche.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tránsito. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, y se aconseja mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.