El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas invernales y una alta probabilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las previsiones indican que la lluvia será constante, aunque en algunos momentos podría ser más ligera, con una acumulación total de aproximadamente 2.3 mm a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá en un nivel fresco, con valores estables alrededor de los 9 grados . Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% durante la mayor parte del día, generará una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira abrigarse adecuadamente si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h, aumentando en algunos momentos hasta alcanzar rachas de hasta 11 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es notable, alcanzando un 70%, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas a lo largo del día. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más fuertes y lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

A medida que avance la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución a quienes se desplacen por carretera.

El orto se producirá a las 09:01, y el ocaso será a las 18:05, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de invierno. En resumen, hoy en Catoira se prevé un día lluvioso y fresco, ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.