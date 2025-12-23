El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 23 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 5 y 6 grados , lo que puede resultar en un ambiente frío y húmedo.
A medida que avance la mañana, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. La humedad relativa será del 100% durante la mayor parte de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
Durante la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. La probabilidad de precipitación disminuirá a un 10% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que las lluvias se volverán menos frecuentes. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con una temperatura que descenderá a 4 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a bajar, alcanzando un 91% hacia la noche.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la tarde.
En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas eléctricas en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán frías, y el viento del norte contribuirá a una sensación de frío. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y considerar llevar ropa adecuada para el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»