El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

Hoy, 23 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 5 y 6 grados , lo que puede resultar en un ambiente frío y húmedo.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. La humedad relativa será del 100% durante la mayor parte de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. La probabilidad de precipitación disminuirá a un 10% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que las lluvias se volverán menos frecuentes. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con una temperatura que descenderá a 4 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a bajar, alcanzando un 91% hacia la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la tarde.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas eléctricas en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán frías, y el viento del norte contribuirá a una sensación de frío. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y considerar llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.