Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET

El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 23 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 5 y 6 grados , lo que puede resultar en un ambiente frío y húmedo.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. La humedad relativa será del 100% durante la mayor parte de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. La probabilidad de precipitación disminuirá a un 10% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que las lluvias se volverán menos frecuentes. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con una temperatura que descenderá a 4 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a bajar, alcanzando un 91% hacia la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la tarde.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas eléctricas en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán frías, y el viento del norte contribuirá a una sensación de frío. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y considerar llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
  2. La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
  3. El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
  4. El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
  5. El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
  6. Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo
  7. Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
  8. Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»

El Senado lleva al Gobierno al Constitucional por no presentar los presupuestos de 2026

El Senado lleva al Gobierno al Constitucional por no presentar los presupuestos de 2026

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Tracking Pixel Contents