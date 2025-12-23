El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, que se mantendrán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Las precipitaciones serán moderadas, con un total estimado de 0.2 mm en las últimas horas del día. Sin embargo, en las primeras horas, se prevé que la lluvia sea más intensa, con un acumulado de 2 mm en el periodo anterior. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos esporádicos.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 6 grados . Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% hacia el final del día, generará una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 94% y aumentando hasta alcanzar el 100% en las horas de la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán entre 5 y 12 km/h, predominando direcciones del suroeste y oeste. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%, no se anticipan fenómenos severos, pero sí es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Los ciudadanos de A Cañiza deben prepararse para un día de inclemencias, con lluvias persistentes y temperaturas frescas. La combinación de estos factores meteorológicos sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.