El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad elevada.

La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 9 grados, con un leve aumento a 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, aumentando a 34 km/h entre la 1:00 y las 3:00 de la mañana. Este viento, junto con las rachas que pueden llegar a los 40 km/h, podría generar una sensación de mayor frío, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, pero se mantendrá en rangos similares, lo que podría afectar la percepción del frío.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, disminuyendo a un 60% entre las 7:00 y la 1:00 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 8 grados hacia las 10:00 de la noche.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y frías, llevando ropa adecuada y precauciones si planean salir durante el día.

