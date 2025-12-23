El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presenta densa, con una humedad relativa que alcanzará el 98% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad, combinada con la probabilidad de precipitación del 100%, sugiere que los habitantes de la localidad deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea ligera.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados . Este rango térmico, típico de la temporada invernal, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente con la presencia del viento. A lo largo del día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h, y en momentos puntuales, podría intensificarse hasta los 22 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si tienen que salir.

En cuanto a las precipitaciones, se estima que la lluvia será escasa, con acumulaciones que rondarán entre 0.2 y 0.7 mm a lo largo del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la cantidad de lluvia no sea significativa, la persistencia de la misma puede hacer que las calles se encuentren húmedas y resbaladizas, lo que podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en la región. Esto sugiere que, aunque no se espera un evento tormentoso severo, es prudente estar alerta ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. La combinación de un cielo cubierto, la posibilidad de lluvias y el viento puede generar un ambiente inestable, por lo que se aconseja a los residentes mantenerse informados a través de los canales meteorológicos locales.

En resumen, el día de hoy en Cangas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.