El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 10 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Entre las 01:00 y las 07:00, se espera que las condiciones se mantengan similares, con tormentas que podrían intensificarse, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y disminuyendo a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que los habitantes de Cambados deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que puede hacer que la atmósfera se sienta pesada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad durante la mañana. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente durante las tormentas, lo que podría causar molestias y complicaciones en las actividades al aire libre.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse un poco, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura podría descender ligeramente a 9 grados , y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 10% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se reducirá considerablemente, lo que permitirá que la noche transcurra con menos inclemencias.

En resumen, los habitantes de Cambados deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un ambiente más tranquilo pero aún fresco y húmedo a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.