El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Cambados se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.1 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la inminente llegada de chubascos.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que alcanzará el 96% hacia el final de la jornada. Esta combinación de factores puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que el termómetro indica, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas. En la mañana, el viento será más fuerte, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h desde el sur, lo que podría generar un ambiente un poco más incómodo.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla que se espera en algunas áreas. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse. La luz del día se extenderá desde el orto a las 09:01 hasta el ocaso a las 18:06, lo que proporciona un tiempo limitado de luz solar en medio de un día nublado.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos locales, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días. La comunidad debe estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día que, aunque gris, puede ser aprovechado de diversas maneras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.