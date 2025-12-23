El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

Hoy, 23 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con un leve aumento hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 70% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en momentos de mayor intensidad. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A lo largo del día, las condiciones de cielo seguirán siendo mayormente cubiertas, con intervalos nubosos que permitirán breves momentos de claridad, pero las posibilidades de lluvia persistirán. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 90% durante la mañana, disminuyendo a un 50% en la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias podrían ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada.

Hacia la tarde, se espera que la situación meteorológica comience a mejorar ligeramente, con una disminución en la intensidad de las lluvias y un leve aumento en la temperatura. Sin embargo, la bruma podría aparecer en las horas posteriores al ocaso, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos.

En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como un día de inestabilidad meteorológica, con lluvias, tormentas y temperaturas frescas. Es fundamental estar preparado para las condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.