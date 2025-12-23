El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una atmósfera gris y húmeda. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, con un promedio de 8 grados . Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que oscilará entre el 95% y el 97%. Esta combinación de frío y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar el malestar por el frío.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 6 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 9 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, pasando a ser del suroeste y luego del este, aunque su intensidad disminuirá. Esto significa que, aunque el viento no será un factor predominante, su presencia puede contribuir a la sensación de frío en el ambiente.

La tormenta, que se prevé para hoy, podría traer consigo momentos de mayor intensidad, aunque las lluvias no serán abundantes. Se estima que la precipitación acumulada durante el día será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, si bien habrá lluvias, estas serán escasas y no generarán grandes acumulaciones de agua. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar variaciones en la intensidad de las tormentas.

Los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día de clima invernal, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir. La combinación de frío, humedad y viento puede hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que se sugiere limitar las actividades al aire libre y buscar refugio en lugares cerrados cuando sea necesario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.