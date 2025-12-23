El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante en la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 10 y 11 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 85% por la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la lluvia se sienta más intensa.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 95% de posibilidad de tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 60% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, se podrían experimentar descargas eléctricas y vientos más fuertes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse ligeramente, aunque las nubes permanecerán presentes. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de Bueu deben prepararse para un día de clima invernal, con lluvias persistentes, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda tomar precauciones si se planea salir, especialmente en las horas de mayor actividad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.