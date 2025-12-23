El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados , lo que sugiere que será un día frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. A lo largo del día, se espera que la cantidad de precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm a 1 mm, con un pico de 1 mm en las horas centrales. Esto significa que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles elevados, entre el 96% y el 99%. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 11 km/h. Estas condiciones de viento, aunque no serán excesivamente fuertes, pueden contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en zonas expuestas. En la tarde, el viento cambiará ligeramente, soplando desde el sur a una velocidad de 3 km/h, lo que podría ofrecer un leve alivio en la sensación térmica.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe una posibilidad considerable de que se produzcan en algún momento del día. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:06, lo que significa que la duración del día será relativamente corta, típica de esta época del año. En resumen, se prevé un día nublado y fresco en Bueu, con lluvias ligeras y una alta humedad, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.