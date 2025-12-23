El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La precipitación acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 0.6 mm.
A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, con un mínimo de 6 grados a las 22:00, mientras que el máximo alcanzará los 12 grados alrededor de las 15:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 90% hacia el final del día.
El viento también jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h desde el sureste en las primeras horas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 10 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.
La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 70% entre las 7 y las 13 horas, y aunque la precipitación será escasa, se prevén intervalos nubosos que podrían traer algo de lluvia ligera. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá a un 55% entre las 13 y las 19 horas, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto.
En cuanto a la visibilidad, se espera que la bruma afecte la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.
En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
