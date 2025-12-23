El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se mantendrá densa, con un cielo cubierto que podría generar momentos de inestabilidad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en ciertos periodos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que durante el día caigan entre 0.1 y 0.5 mm de lluvia, siendo más intensas en las primeras horas de la mañana y disminuyendo hacia la tarde. A pesar de la escasa cantidad de lluvia, la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que rondarán el 97% al 98%. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, con un promedio de 8 grados . Esta temperatura, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Es recomendable que los habitantes de Barro se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad, optando por capas que permitan mantener el calor corporal.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta su efecto al salir de casa.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas es del 70%, se espera que estas sean de corta duración y no generen acumulaciones significativas de agua. Hacia el ocaso, que se producirá a las 18:05, las condiciones climáticas podrían comenzar a estabilizarse, aunque la bruma podría hacer su aparición, especialmente en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.