El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, disminuyendo a un 10% hacia la tarde, lo que sugiere que la mayor parte de la lluvia se concentrará en la mañana.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente frío se verá acompañado de una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 80% por la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, comenzando con un estado cubierto y lluvioso, y dando paso a intervalos nubosos hacia la tarde. Sin embargo, no se descartan momentos de sol, especialmente en las últimas horas del día, aunque la nubosidad seguirá presente. La probabilidad de tormentas es alta en la mañana, con un 85% de posibilidad, lo que podría generar descargas eléctricas y un ambiente más inestable.

En resumen, los habitantes de Baiona deben prepararse para un día de clima variable, con lluvias y tormentas en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. A medida que se acerque la tarde, la situación mejorará ligeramente, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta el ocaso, que se espera para las 18:07.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.