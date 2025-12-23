El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará predominantemente nublado, con descripciones que indican un estado de "Cubierto con lluvia escasa" en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de precipitaciones ligeras.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad acumulada sea de aproximadamente 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será presente, no se anticipan grandes acumulaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es del 100% para el periodo de hoy, lo que significa que es muy probable que se produzcan algunas lluvias, aunque sean de baja intensidad.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, alcanzando los 10 grados . Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que se sitúa en un 99% hacia el final del día, puede generar una sensación de frío más intensa. Los residentes deben considerar vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos en estas condiciones.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 7 km/h, aumentando a 14 km/h desde el noroeste en los momentos más intensos. Las rachas de viento pueden llegar hasta los 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Aunque no se esperan tormentas severas, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas a lo largo del día.

El amanecer se producirá a las 09:00, y el ocaso será a las 18:07, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de cielos nublados y la posibilidad de lluvia puede hacer que la luz natural sea escasa, por lo que es aconsejable planificar actividades al aire libre con precaución.

En resumen, Baiona experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y tomar las precauciones necesarias para mantenerse abrigados y secos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.