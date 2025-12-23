El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que las condiciones sean especialmente inestables, con una probabilidad de precipitación del 90% y un 80% de probabilidad de tormenta. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100%.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 7 de la mañana, la lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un cielo cubierto con algunas lluvias escasas. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 7 grados, y la humedad comenzará a descender, aunque seguirá siendo alta, alrededor del 92%.

Durante la tarde, entre las 1 y las 7 de la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, pero con una disminución en la probabilidad de tormentas, que caerá al 50%. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados, proporcionando un ligero alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad y al viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán un poco más. La probabilidad de lluvia se reducirá a un 5% entre las 7 y las 9 de la noche, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 82%, lo que podría generar una sensación de frío persistente.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y del este, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo inestable en la mañana, con lluvias y tormentas, seguido de una tarde más tranquila pero fresca, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.