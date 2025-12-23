El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, As Neves se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prolongarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque la cantidad esperada no será excesiva. Se anticipa una precipitación total de aproximadamente 1 mm, con un ligero descenso hacia la tarde, donde se espera que la lluvia disminuya a 0.5 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante todo el día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% hacia el final del día, generará una sensación de frío más intensa. La humedad será notable, con valores que oscilarán entre el 91% y el 100% a lo largo de las diferentes horas, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 8 y 15 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada y resistente a la lluvia.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, lo que sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían presentarse episodios de tormenta que podrían generar un ambiente inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que avance el día, el sol se ocultará a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también puede ofrecer momentos de belleza natural, con el paisaje de As Neves transformado por la lluvia y la atmósfera invernal. La salida del sol mañana, a las 08:58, podría traer consigo un cambio en las condiciones, pero por ahora, es un día para mantenerse resguardado y preparado para las inclemencias del tiempo.

