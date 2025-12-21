El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia y posibles tormentas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 8 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, las temperaturas podrían alcanzar hasta 9 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que el día se sienta más gélido de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 45 km/h, principalmente del sur, lo que podría generar condiciones de incomodidad y dificultar la movilidad en exteriores. Las ráfagas más fuertes se prevén en las horas de la tarde, lo que podría coincidir con los momentos de mayor actividad tormentosa.

A lo largo del día, las tormentas serán frecuentes, con lluvias que se estiman en 1 a 3 mm en varios periodos. Las tormentas pueden venir acompañadas de lluvia escasa, pero la intensidad de las mismas podría variar, por lo que es recomendable que los ciudadanos permanezcan atentos a las alertas meteorológicas.

La visibilidad podría verse afectada por las condiciones de lluvia y tormenta, especialmente durante las horas de mayor actividad. Por lo tanto, se aconseja precaución a quienes deban desplazarse, ya sea a pie o en vehículo.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta como uno de los más invernales del año, con cielos cubiertos, tormentas y un ambiente frío y húmedo. Es un buen momento para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, y esperar a que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.