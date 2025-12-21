El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente gris y húmedo, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 91% en las horas matutinas.
A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipan lluvias intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las primeras horas y 2 mm en la tarde. Las tormentas serán un factor constante, con un 95% de probabilidad de que se produzcan durante todo el día, lo que podría generar momentos de intensa actividad eléctrica y rachas de viento.
El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, aunque se prevén ráfagas más fuertes que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.
A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 5 grados en las primeras horas y máximas que no superarán los 9 grados en la tarde. La sensación de frío se verá acentuada por la humedad y el viento, lo que podría llevar a que muchos opten por permanecer en interiores.
En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones climáticas difíciles y que tomen las precauciones necesarias si deben desplazarse. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:05, aunque la visibilidad podría verse afectada por la persistente nubosidad y las lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
