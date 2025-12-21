El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias intensas. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y tormentosas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubosidad y lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante las tormentas, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto significa que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, incluyendo posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las tormentas podrían traer consigo lluvias escasas, pero persistentes, lo que podría resultar en acumulaciones de agua en las calles y áreas bajas.

A lo largo de la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá en torno a los 6-7 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad y el viento.

Es recomendable que los habitantes de Vilaboa tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante las tormentas será crucial para garantizar la seguridad personal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.