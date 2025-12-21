El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 5 grados . La sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 96% en las horas más frescas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, con un 85% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación podría complicarse, ya que se espera un aumento en la intensidad de las precipitaciones, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, donde la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 95%.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y las posibles lluvias, especialmente en las horas de mayor precipitación. A medida que se acerque la tarde, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 4 grados, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque hay una ligera posibilidad de que se produzcan algunos copos en las zonas más altas de los alrededores de Vila de Cruces. La probabilidad de nieve es del 20% en las primeras horas del día, aumentando a un 60% entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque las temperaturas no son lo suficientemente bajas como para que se produzcan acumulaciones relevantes.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente frío. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.