El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 94% en las horas más húmedas. Esta combinación de factores puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta los 30 km/h, con dirección mayormente del sur. Esto puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad de 4 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando su máxima intensidad en la tarde.

La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 95% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, además de las lluvias, se podrían experimentar tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la ciudad. Es aconsejable que los ciudadanos tomen precauciones y eviten desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor inestabilidad.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, se espera que la nubosidad predomine. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, disfrutando de la calidez del hogar o visitando espacios cerrados.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será fresco, húmedo y potencialmente tormentoso, con lluvias intermitentes y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.