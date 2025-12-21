El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 0.6 mm en algunos periodos. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 90% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y 8 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto más alto hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en algunos momentos, especialmente por la mañana. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas. Se espera que el viento sea más fuerte durante la tarde, lo que podría generar un ambiente más inestable.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos, con momentos de mayor nubosidad que podrían dar paso a tormentas. La probabilidad de tormenta es del 90% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que indica que es posible que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. La acumulación de nieve no es esperada, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente cubierto con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Es un día para estar preparados ante la posibilidad de lluvia y tormentas, así como para abrigarse adecuadamente ante el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.