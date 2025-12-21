El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura máxima alcance los 7 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que el día avance, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h por la tarde.

La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto indica que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en las horas centrales del día. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de mayor nubosidad, lo que dificultará la aparición de claros en el cielo.

A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Por lo tanto, se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será predominantemente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Las temperaturas frescas y el viento moderado contribuirán a una sensación de frío, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente y estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.