El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en las horas centrales del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

La temperatura durante el día oscilará entre los 4 y 8 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos serán moderados, con ráfagas que podrían llegar a los 20 km/h, predominando de dirección noreste y noroeste. Esto podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de cielo cubierto persistan, con intervalos de nubosidad y posibles tormentas. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé que las lluvias sean más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que la combinación de tormentas y lluvia puede generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

Por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 6 grados . La probabilidad de tormenta seguirá presente, aunque se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde, y que estén preparados para condiciones climáticas cambiantes. La combinación de frío, humedad y viento puede hacer que el día se sienta más crudo de lo habitual, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para enfrentar estas inclemencias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.