El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, con un mínimo de 4 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán los 8 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante gran parte del día.

La precipitación acumulada se estima en alrededor de 3 mm, con intervalos de lluvia escasa que podrían intensificarse en momentos puntuales. Las rachas de viento también serán notables, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en dirección sureste, lo que podría generar un ambiente ventoso y contribuir a la sensación de frío.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, pero la tendencia general será hacia un cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en los periodos de mayor inestabilidad.

En cuanto a la nieve, no se esperan acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve en las zonas bajas. Sin embargo, la probabilidad de nieve en cotas más altas podría ser del 0% en las horas de mayor actividad.

Los habitantes de Soutomaior deben estar preparados para un día de clima adverso, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían afectar las actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

