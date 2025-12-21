El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten lluvias ligeras. La temperatura en la mañana se mantendrá alrededor de los 5 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta los 1 grado, lo que indica que el frío se hará notar.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 4 grados durante la mayor parte de la jornada, con picos de hasta 5 grados en algunos momentos. La sensación térmica, sin embargo, podría ser más baja, especialmente en las horas más frías de la tarde, donde se prevé que descienda a 0 grados. Esto sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que las rachas de viento alcancen hasta 31 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica y a la posibilidad de tormentas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que caigan alrededor de 2 mm de lluvia en el periodo de 20:00 a 21:00, lo que coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas. Durante el día, se registrarán intervalos nubosos, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto, con momentos de lluvia escasa. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando un 80% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

En resumen, Silleda experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente al salir, y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.