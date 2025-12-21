El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes y visitantes experimenten lluvias durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , con un leve descenso a medida que avanza la tarde. La sensación térmica será más baja, alcanzando valores de hasta 2 grados en las horas más frías, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h en su punto máximo, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre. Se aconseja tener precaución, especialmente en zonas costeras donde el oleaje podría ser más fuerte debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los mismos periodos que se prevén las lluvias. Esto sugiere que, además de las precipitaciones, podrían ocurrir descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para quienes se encuentren al aire libre.

A pesar de las condiciones adversas, es importante recordar que este tipo de clima es habitual en la región durante el invierno. Los residentes de Sanxenxo están acostumbrados a estas variaciones meteorológicas, pero es fundamental mantenerse informado y preparado para cualquier eventualidad. Se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los demás.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.