El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

Las precipitaciones se prevén en diferentes momentos del día, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 2 mm. Las horas más propensas a la lluvia serán entre la mañana y la tarde, con un 90% de probabilidad de precipitación en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de hasta 25 km/h, principalmente del sur, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad de 11 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

A lo largo del día, las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente nublado, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día en el que se debe estar preparado para las inclemencias del tiempo, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.