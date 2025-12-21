El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una notable presencia de nubes que traerán consigo tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 7 grados a lo largo del día. Este ambiente frío, combinado con una alta humedad relativa que rondará el 90-100%, generará una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en momentos puntuales. Este viento puede acentuar la sensación de frío, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A medida que avance el día, las condiciones nubosas persistirán, con intervalos de mayor nubosidad y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene en un alto 95%, lo que indica que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos episodios.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.5 y 2 mm a lo largo del día, con un pico de 4 mm en el periodo de la tarde. Esto podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las carreteras, por lo que se aconseja conducir con precaución.

A pesar de la inestabilidad del tiempo, los momentos de calma también pueden aparecer, especialmente en las horas intermedias del día, donde se podrían experimentar breves intervalos de sol entre las nubes. Sin embargo, es recomendable no confiarse, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se presenta como un día típico de invierno, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.