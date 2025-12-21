El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que sugiere la posibilidad de precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en algunos momentos, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las horas más activas. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, se alternarán momentos de nubosidad intensa con intervalos de lluvia escasa. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto, con tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas en varios periodos del día.

Es recomendable que los habitantes de Ribadumia tomen precauciones, especialmente si tienen planes de desplazamiento. Las condiciones de la carretera podrían verse afectadas por la lluvia, y es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. Además, se sugiere llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como evitar actividades al aire libre que puedan verse comprometidas por el mal tiempo.

En resumen, el día de hoy en Ribadumia se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para afrontar este día de manera segura y cómoda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.