El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará una sensación de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, que se espera sea escasa pero constante.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados a lo largo del día, con un leve descenso hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las horas más críticas. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día, con picos de lluvia más intensos en las horas de la tarde. La lluvia será intermitente, pero la posibilidad de tormentas eléctricas es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se mantiene en un 95%. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen en bicicleta o a pie. Las ráfagas de viento también podrían ser un factor a considerar para la seguridad de estructuras ligeras y árboles.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la lluvia podría disminuir en intensidad, la posibilidad de chubascos es constante. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y tormentas, temperaturas frescas y un alto nivel de humedad. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.